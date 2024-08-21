Salihli Belediyesi, pazaryerinde düzeni ve güvenliği sağlamak amacıyla kurallara uymayan iki tezgâh sahibine 1 hafta süreyle kapatma cezası verdi. Belediye Encümeni'nin aldığı bu karar, pazaryerinde yapılan denetimler sonrasında uygulandı.

Kurallara uymayanlara cezai yaptırım

Salihli Belediyesi, pazaryerindeki düzeni korumak ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla sıkı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan son denetimlerde, iki tezgâh sahibinin pazaryerinde belirlenen kurallara uymadığı tespit edildi. Bu ihlallerin ardından, Belediye Encümeni tarafından alınan karar doğrultusunda, tezgâhların 1 hafta süreyle kapatılmasına hükmedildi.

"Kurallara uymayanlara karşı taviz vermeyeceğiz"

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, pazaryerlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde işlemesinin belediyenin öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Nurlu, "Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için kurallara uymayanlara karşı gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Herkesin bu kurallara titizlikle uymasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimler sürecek

Belediye yetkilileri, pazaryerlerinde düzenli olarak denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uymayan diğer tezgâh sahiplerine de benzer cezai işlemlerin uygulanacağını belirtti. Bu denetimlerin, pazaryerlerinde düzenin sağlanması ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Salihli Belediyesi, bu tür ihlallere karşı sıfır tolerans politikası izleyerek pazaryerlerinde huzurun sağlanmasına kararlı bir şekilde devam ediyor.