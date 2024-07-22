Salihli Belediyesi’nden Trafiği Rahatlatacak Çalışmalar

Salihli Belediyesi, özellikle Mevlütlü Mahallesi ve çevresindeki mahalleleri etkileyen trafik sorunlarını çözmek amacıyla Salihli-Alaşehir yolu üzerindeki Mevlütlü Mahallesi yol ayrımında yeni bir kavşak düzenlemesi başlattı. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor ve bu yeni düzenleme ile trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Güvenli ve rahat bir trafik için

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Mevlütlü Mahalle Muhtarı Hidayet Başgönül ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Nurlu, "Bu düzenleme sayesinde hem araç hem de yaya trafiği daha güvenli ve akıcı hale gelecek. Amacımız, uzun zamandır bu yol üzerinde sorun yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve trafik kazalarını en aza indirmektir," dedi.

Salihli Belediyesi'nin başlattığı bu önemli kavşak çalışması ile bölgedeki trafiğin rahatlaması ve vatandaşların güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Özellikle çiftçilerin bağlarına ulaşımını kolaylaştıracak bu düzenleme, aynı zamanda kazaların önlenmesine de katkı sağlayacak.

Uzun vadeli çözüm için çalışmalar sürüyor

Bu kavşak düzenlemesi, bölgedeki trafiği düzenlemek ve kazaları azaltmak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Salihli Belediyesi, bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştırmak ve güvenliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.