Salihli Belediyesi, yangın felaketinin ardından otlakları zarar gören çiftçilere destek olmak amacıyla harekete geçti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan yonca ve kaba yem yardımları, çiftçilerin hayvanlarını besleyerek geçim kaynaklarını korumalarına katkı sağlayacak.

Yangın mağdurlarına destek

Son dönemlerde meydana gelen yangın felaketleri, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çiftçileri olumsuz etkiledi. Otlakların yanması, hayvancılıkla geçinen vatandaşları zor durumda bıraktı. Salihli Belediyesi, yangından etkilenen bu bölgelere yardım eli uzatarak çiftçilerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, yangından etkilenen çiftçilere yonca ve kaba yem desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'dan destek mesajı

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, yaptığı açıklamada yangından etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin geçim kaynaklarını korumak ve onların bu zor günlerinde yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yardımlarımız, çiftçilerimizin hayvanlarını beslemelerine ve tarımsal üretimlerini sürdürmelerine yardımcı olacaktır," dedi.

Çiftçilerin yaralarını sarma çabası

Belediye tarafından sağlanan yem desteği, yangın felaketinin ardından büyük kayıplar yaşayan çiftçilere nefes aldıracak. Salihli Belediyesi’nin bu girişimi, çiftçilerin ekonomik olarak toparlanmasına yardımcı olmayı ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.