Salihli Belediyesi'nden Yeşil Alanlara Estetik Dokunuşlar

Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin çeşitli noktalarında bulunan yeşil alanlarda çim biçme ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar, park ve bahçelerin daha estetik ve kullanışlı hale gelmesini sağlıyor.

Şehrin dört bir yanından çalışmalar

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, halkın daha yeşil ve temiz alanlarda vakit geçirebilmesi için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, şehrimizin dört bir yanında düzenli olarak çim biçme ve çevre düzenleme çalışmaları yaparak, halkımıza daha güzel yaşam alanları sunmak için büyük çaba harcıyor" dedi.

Yeşil alanların korunmasına büyük önem

Salihli Belediyesi, yeşil alanların korunması ve bakımı konusunda büyük hassasiyet gösteriyor. Bu tür çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten yetkililer, Salihli'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.