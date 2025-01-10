Salihli Belediyesi, 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü dolayısıyla ilçedeki ziraat mühendislerini unutmadı. Belediye Başkan Yardımcıları Selim Akbıyıkoğlu ve Yavuz Özdem ile Belediye Meclis Üyesi Zafer Özbudak, Ziraat Odası Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ziraat mühendislerine ziyaretlerde bulundu.

Tarımın kahramanlarına destek

Ziyaretlerde, ziraat mühendislerinin tarım sektöründeki kritik önemi vurgulandı. Belediye temsilcileri, ilçenin tarımsal kalkınmasında ziraat mühendislerinin katkılarının büyük olduğunu ifade ederek, bu süreçte her zaman onların yanında olduklarını belirtti.

Ziyaret sırasında tarım sektörünün mevcut durumu ve ilçedeki tarımsal projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Belediye temsilcileri, sürdürülebilir tarımın ve yerel üretimin geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalara açık olduklarını dile getirdi. Ziraat mühendisleri, bu özel günde unutulmadıkları için duydukları memnuniyeti dile getirerek, Salihli Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.