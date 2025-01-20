Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Salihli Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için ulaşım açısından oldukça elverişli bir konumda yer alıyor. Bu haberimizde, Salihli Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşılacağı ve iletişim bilgileriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

Salihli Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Salihli Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar için hastane Önünden 1 ve 4 numaralı otobüsler geçmektedir. Dileyen hasta ve hasta yakınları taksi ile de ulaşım sağlayabilirler.

Hastaneye İzmir gibi çevre illerden ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar ise Bornova ilçesinde bulunan İzmir Otogarı’ndan Manisa otobüslerine binerek Manisa iline oradan da şehir içi ulaşım sistemleri ile hastaneye ulaşım sağlayabilirler.

Salihli Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

Telefon: +90.236 713 15 00 (Santral)

Fax: +90.236 713 15 06

Adres: Sağlık Mahallesi Şühada Caddesi No:4, 45310 Merkez/Salihli/Manisa

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