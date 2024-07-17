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Törene Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Müftüsü Ali Çebi, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sağlam, 12. görev yeri olan Samsun'un Çarşamba ilçesine alkışlarla uğurlandı.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Salihli'deki 5 yıllık görev süresi sona eren Sağlam ve eşi Semra Sağlam uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaştı.

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