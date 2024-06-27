Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir Jandarma Asayiş Noktası açılışı gerçekleştirildi ve bu önemli etkinliğe Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da katıldı.

Başkan Nurlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün Salihli Organize Sanayi Bölgemizde Jandarma Asayiş Noktamızın açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Yüce Türk Milletinin bağrından çıkan kahraman evlatlarımız burada faaliyet gösteren fabrikaların ve bu fabrikalarda çalışan emekçi kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, asayişi temin ve tesisi için çalışacaklar." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Doğukan Karaaslan ve tüm personeline bu önemli hizmetleri için teşekkür eden Başkan Nurlu, "Organize Sanayi Bölgemizin asayişi ve huzurunu temin açısından yapılan bu güzel çalışmayı büyük bir memnuniyetle karşıladığımı ifade ediyorum. Burada görev yapan arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı görevler temenni ediyorum." diye ekledi.

Son olarak, "Burada faaliyet gösteren fabrikaların ve bu fabrikalarda çalışan emekçi kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için önemli bir hizmet. Emeği geçen bütün arkadaşlarım ve Jandarma Komutanımızı şahsında tebrik ediyorum. Jandarma Asayiş Noktamız Salihli Organize Sanayi Bölgemize hayırlı olsun." şeklinde konuşan Başkan Nurlu, açılışın önemini vurguladı.