Besin Dolu ve Erişilebilir

Salihli'de kurulan ve yıllardır bölgenin en büyük yumurta tedarikçilerinden biri olan Salihli Yumurta, ürettiği her yumurtada kalite ve tazeliği önceliyor. Yumurta, doğal olarak barındırdığı 13 temel besin (yüksek kaliteli protein, D vitamini, B12, kolin vb.) sayesinde, bebeklikten yaşlılığa kadar her yaş grubunun sağlığını destekleyen, ulaşılabilir ve güçlü bir tam gıda olarak öne çıkıyor.

Salihli Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Onuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: 'Dünya Yumurta Günü'nü kutlarken, mütevazı yumurtanın gücünü bir kez daha vurgulamaktan gurur duyuyoruz. Salihli Yumurta olarak biz, yerel üretimin ve kalitenin değerini biliyoruz. Tesislerimizde hijyen ve doğal beslenmeyi esas alarak ürettiğimiz her yumurta, sadece bir besin değil, aynı zamanda Salihli ekonomisine ve istihdamına yaptığımız bir yatırımdır. Yumurtalarımız, tarladan sofraya en taze ve doğal haliyle ulaşarak halkımızın beslenmesine katkı sağlamaktadır.'

Yerel Üretim ve Kalite Vurgusu

Salihli Yumurta, bölgedeki tesislerinde uyguladığı yüksek standartlar sayesinde, yumurtanın yerel gıda sistemlerindeki önemini koruyor. Firma, yumurtanın herkes için sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme seçeneği olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Salihli Yumurta, tüm yumurta severleri bu özel günü kutlamaya ve sosyal medyada #DünyaYumurtaGünü ve #GüçlüYumurta etiketleriyle yumurtanın önemini paylaşmaya davet ediyor.