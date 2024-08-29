Salihli Belediyesi, zabıta ekiplerinin denetim süreçlerini iyileştirmek amacıyla yeni bir teknolojiye adım attı. Artık zabıta ekipleri, yaka kameraları kullanarak gerçekleştirdikleri denetimleri görüntü ve ses kaydıyla kayıt altına alacak. Bu uygulama, hem zabıta ekiplerinin hem de denetim yapılan işletmelerin korunmasını sağlayacak ve süreçlerin daha şeffaf hale gelmesine katkıda bulunacak.

Yeni teknolojiler ile daha şeffaf denetimler

Salihli Belediyesi’nin uygulamaya aldığı yaka kameraları, zabıta ekiplerinin denetimlerde yaşanan tüm süreçleri kayıt altına almasını sağlayacak. Belediye yetkilileri, bu teknolojinin denetimlerin etkinliğini artıracağını ve olası anlaşmazlıkların önüne geçeceğini belirtti. Yaka kameraları, zabıta ekiplerinin iş yerleriyle olan iletişimlerini daha profesyonel bir hale getirerek, tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesine imkan tanıyacak.

Hakların korunması

Yeni uygulama sayesinde, zabıta ekiplerinin iş yapış şekilleri daha güvenilir hale gelecek. Yaka kameraları, vatandaşların haklarının korunmasına katkı sağlayacak ve denetim süreçlerinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilecek. Salihli Belediyesi, bu tür yenilikçi çözümlerle şehrin yönetiminde örnek olmaya devam ediyor.

Salihli Belediyesi'nin yaka kamerası uygulaması, zabıta ekiplerinin denetimlerinde daha yüksek bir güvenilirlik sağlayacak. Kamera kayıtları, denetim süreçlerinde herhangi bir usulsüzlüğün veya anlaşmazlığın belgelenmesine yardımcı olacak. Bu durum, hem zabıta ekiplerinin hem de vatandaşların güvenini artıracak ve hizmet kalitesini yükseltecek.