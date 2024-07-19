İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin bahçelerinde tespit ettikleri zeytin sineği için acil önlemler alınması gerektiğini duyurdu.

Bitki koruma ürünleri kullanılmalı

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki sağlığıyla ilgili periyodik kontrollerini sürdürmek amacıyla sahaya indi. Yapılan kontrollerde, Poyraz, Gökeyüp, Kemer, Kurttutan ve Bozdağ mahallelerinde zeytin sineği zararının tespit edildiği belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan müdürlük ekipleri, üreticilerin zeytin sineği ile etkili bir şekilde mücadele edebilmeleri için ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Zeytin sineği, özellikle zeytin hasadı döneminde ciddi zararlara yol açabilen bir zararlı olarak bilinmektedir.