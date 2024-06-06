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Şüphelilerin yapılan üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, bıçak ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

UMKE Demirci'de tatbikat yaptı

UMKE Demirci'de tatbikat yaptı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar Mahallesi'ndeki metruk bir binada uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde metruk bir binaya düzenlenen baskında uyuşturucu madde kullanan 12 kişi suçüstü yakalandı.

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