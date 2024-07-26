Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Motosikletin kontrolünün kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin yolcusu Ferhat Sarı'nın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza, Salihli ilçesinde Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolda saat 16:30 sularında meydana geldi. M.Ç. (19) yönetimindeki 45 RJ 769 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin yolcusu Ferhat Sarı (17) ağır yaralandı.

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk etti. Ancak, tüm tıbbi müdahalelere rağmen Ferhat Sarı'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Sürücü M.Ç.'nin sağlık durumuyla ilgili henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı; ancak sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.