Yemek Salonu'nda düzenlenen törende, Başkan Mazlum Nurlu birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bayramlaşma töreni

Salihli Belediyesi Yemek Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Başkan Yardımcıları Abdülkadir Yavuz Özdem, Selim Akbıyıkoğlu, Hüseyin Akman ve İsmail Hakkı Aslan ile daire müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

Başkan Mazlum Nurlu'dan mesajlar

Törende konuşan Başkan Nurlu, personeliyle tek tek bayramlaşarak, "Hep birlikte nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, bayramınızı kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu daha nice bayramlar görmenizi diliyorum" dedi.

Nurlu, bayramlaşma vesilesiyle birlik ve beraberlik mesajları da verdi. Personele, Salihli'nin kalkınması ve gelişmesi için gösterdikleri özveri ve emek için teşekkür etti.