Salihli’de bugün, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu önemli bir ziyaretçi ağırladı. Genç bir vatandaş olan Ahmet Emre, elinde dilekçesiyle başkan Nurlu’ya ilçede bisiklet sürülebilecek güvenli bir alanın yapılması için talepte bulundu. Bisiklet alanlarının eksikliğini vurgulayan Ahmet Emre, çocuklar ve gençler için spor yapabilecekleri güvenli bir yer istedi.

"Spor alanları önceliklerimizden biri"

Başkan Nurlu, genç ziyaretçisinin bu talebine büyük bir ilgi göstererek, konuyla ilgili hemen adım atacaklarını belirtti. Nurlu, "Gençlerimizin sağlıklı bir şekilde spor yapabileceği alanlar yaratmak en büyük önceliklerimizden biri. Ahmet Emre'nin dile getirdiği bu önemli talep doğrultusunda, ilçemize güvenli bir bisiklet alanı kazandırmak için hemen harekete geçeceğiz," dedi.