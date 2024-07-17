Salihli Belediyesi ve Çölyak Derneği, çölyak hastalarına yönelik anlamlı bir kampanya başlatarak özel gıda dağıtımı gerçekleştirdi. Özel üretilen glutensiz gıdalar, belediye ekipleri tarafından çölyak hastalarına ulaştırıldı.

Çölyak hastalarına destekler devam edecek

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Çölyak hastalığı, gluten içeren yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle çölyak hastalarımızın özel diyetlerine uygun gıdalara erişimini kolaylaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Belediyemiz, bu konuda üzerine düşeni yaparak çölyak hastalarımıza destek olmaya devam edecek," dedi.

Hastalar ve aileler memnun

Çölyak hastaları ve aileleri, belediyenin bu yardımından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Glutensiz ekmek, un, makarna ve diğer temel gıda ürünlerinin temin edilmesi, hastaların günlük yaşamlarında önemli bir kolaylık sağladı. Dağıtım sırasında hijyen kurallarına titizlikle uyulurken, belediye ekipleri her haneye giderek gıdaları teslim etti.