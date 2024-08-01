Salihli Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki fırın ve pastanelerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, her gün düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimlerle, halkın sağlığını korumak için büyük bir titizlikle çalışıyor.

İşletmelerin standarda uygunluğu sağlanıyor

Denetimlerde, vatandaşlardan gelen şikayetlerin yanı sıra rutin kontroller de dikkatle yapılıyor. Ekipler, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen koşulları, fiyatlandırma ve tarifelere uyum konularında detaylı incelemeler gerçekleştiriyor. Bu uygulamalar, hem işletmelerin standartlara uygunluğunu sağlamak hem de tüketicilerin güvenliğini temin etmek amacıyla sürdürülüyor.