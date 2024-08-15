Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerin amacı, halk sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak olarak belirlendi. Ekmek ve unlu mamullerin gramajlarının kontrol edilmesinin yanı sıra, fırınların hijyen koşulları da detaylı bir şekilde incelendi.

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı

Denetimlerde, eksiklikleri bulunan fırınlara uyarılar yapıldı ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlemler uygulandı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak süreceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle, fırınlarımızın hijyen standartlarına ve gramaj kurallarına uygun olarak üretim yapmaları konusunda taviz vermiyoruz" açıklamasında bulundu.

Vatandaş güvenli gıdaya erişim sağlıyor

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, yapılan denetimlerle ilgili olarak, "Gıda güvenliği ve halk sağlığı, belediyemizin en önemli sorumluluklarından biridir. Fırınlarımızda yapılan bu denetimlerle, hem vatandaşlarımızın güvenli gıdaya erişimini sağlıyoruz hem de adil bir ticaret ortamı yaratıyoruz" dedi.

Denetimler devam edecek

Denetimlerin ardından, kurallara uyan işletmelere teşekkür edilirken, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı. Salihli Belediyesi, bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve vatandaşların kaliteli hizmet almasını sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.