Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda, büyük miktarda kaçak sigara ve sigara sarma ekipmanı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Salihli’de S.Ö.’ye ait bir işyerine düzenlenen operasyonda, 11 bin 80 adet içime hazır kaçak sigara, 2 bin boş makaron ve 4 adet sigara sarma makinesi bulundu. Bu malzemeler, yasadışı sigara üretiminin ve satışının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adli kontrol şartıyla serbest

İşyeri sahibi S.Ö. gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.