Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı caddeler, sokaklar ve kaldırımlarda işgal denetimlerine ara vermeden devam ediyor. İnsan ve araç hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, geçişleri güçleştiren esnafa yönelik sıkı kontroller sürdürülüyor.

Bölgede kapsamlı denetim

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Trafik Polisleri ile iş birliği yaparak kentin en işlek bölgelerinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerin amacı, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak.

Denetimler sıklaştırılacak

Yetkililer, kaldırım ve yol işgallerinin, şehir içi trafiğini ve yaya geçişlerini olumsuz etkilediğini belirterek, bu tür durumlara karşı denetimlerin sıkılaştırılacağını ve ihlallere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.