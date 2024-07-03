Salihli’de büyük bir heyecanla beklenen milli maç, belediye tarafından kurulan dev ekranda vatandaşlara sunuldu. Ellerine Türk Bayrağı alarak alana akın eden çok sayıda vatandaş, A Milli Takım'ın zorlu karşılaşmasını canlı olarak izledi. Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan vatandaşlar, Merih Demiral’ın attığı gollerle gelen 2-1’lik galibiyetle sevinçten havalara uçtu.

Gümüşçayı'nda coşkulu kutlama

Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takım’ın attığı gollerde Gümüşçayı’nda büyük bir coşku yaşandı. Milli heyecanı yaşayan vatandaşlar, maçın ardından galibiyeti doyasıya kutladı. Bayraklarla süslenen alan, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde adeta bayram yerine döndü. Vatandaşlar, milli takımın başarısını hep birlikte kutlamanın gururunu yaşadı.

Milli duygular hep beraber yaşandı

Dev ekran kurulmasından dolayı büyük memnuniyet duyan vatandaşlar, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’ya teşekkür etti. Başkan Nurlu’nun bu anlamlı hizmeti, milli duyguların hep birlikte yaşanmasına vesile oldu. Vatandaşlar, böyle organizasyonların devam etmesi dileğinde bulundu.