Salihli Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu hizmet, adayların en iyi kararları vermelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

YKS tercih ofisi ne zaman açık?

Salihli Belediyesi tarafından kurulan YKS Tercih Ofisi, 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek. Danışmanlık saatleri ise her gün 10:00 – 17:00 arasında olacak. Üniversite adayları, bu süre zarfında uzman eğitmenlerle bire bir görüşmeler yaparak, en uygun üniversite ve bölüm tercihlerini belirleyebilecekler.