Kaza, Kale Mahallesi'nden Kemer Mahallesi istikametine gitmekte olan H.K. (53) yönetimindeki 45 SD 918 plakalı traktörün, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Devrilen traktörde bulunan sürücü H.K. ve yolcu konumundaki F.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer olayın nedenine dair incelemelerini sürdürüyor.