Şehrimizdeki sokak hayvanlarının sağlığını korumak ve popülasyonlarını dengede tutmak adına, belediyemiz tarafından önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Belediyemize bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının rehabilitasyon, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Vatandaş duyarlılığına çağrı

Belediyemiz, bu süreçte vatandaşlarımızdan da destek bekliyor. Can dostlarımızın kısırlaştırılması ve tedavisi konularında duyarlı vatandaşlarımızın, belediye ile iş birliği içinde olması büyük önem taşıyor. Unutmayalım ki, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için hep birlikte çalışmalıyız.