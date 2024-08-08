Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'nin Dombaylı Mahallesi'nde yaptığı sondaj çalışmalarıyla saniyede 5 litre su verimine sahip yeni bir su kaynağına ulaştı.

Başkan Zeyrek'ten mahalleye büyük destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in talimatıyla gerçekleştirilen bu sondaj, mahalledeki su sorununun çözümüne yönelik büyük bir adım oldu. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, çalışmanın önemine vurgu yaparak Başkan Zeyrek’e teşekkürlerini iletti.

Mahallede su kalitesi artıyor

Dombaylı Mahalle Muhtarı Atagün Özer, mahalledeki su kalitesinin yetersiz olduğunu ve içme suyu standartlarını karşılamadığını belirtti. Ancak yeni sondaj çalışması sayesinde mahalle sakinlerinin artık temiz ve güvenilir içme suyuna kavuşacağını ifade etti.