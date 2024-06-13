Bu sayede Salihli'de yaz aylarında yaşanan su ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılanacak ve içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, yeni sondaj kuyusu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Su sıkıntısı son bulacak"

"Gümüşçayı mevkiinde açılan yeni sondaj kuyusunun saatteki kapasitesi tam 108 ton. Salihli'mize hayırlı olsun. Geçtiğimiz günlerde yeni sondaj kuyusu çalışmalarını yerinde incelemiş ve yaşanan su kesintilerinin bir an önce son bulması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söylemiştim. İlk hedefimiz özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızı sağlıklı içme suyundan mahrum bırakmamak. Saatte 108 ton su çıkaracak bu kuyu ile birlikte yaşadığımız su sıkıntısının son bulacağına inanıyorum. Unutmayalım ki su hayattır, hayatı israf etmeyelim."

Başkan Nurlu: vatandaşlardan su tasarrufu istedi

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, vatandaşlardan suyu israf etmemelerini isteyerek şunları söyledi: "Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekiplerine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Mazlum Nurlu, “Yeni sondaj kuyumuz Salihli’mize hayırlı olsun. Daha güzel bir Salihli için durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi."

MASKİ: "Kesintisiz su hedefimiz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Salihli İlçe Şefi Tuğrul Kacar ise yeni sondaj kuyusu hakkında bilgi verirken şunları söyledi:

"Sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımızın sağlıklı suya kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz. Yeni sondaj kuyumuzla birlikte Salihli'deki su ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağız ve vatandaşlarımızın su sıkıntısı çekmemesini sağlayacağız. Hedefimiz Salihli'de kesintisiz su hizmeti sunmak" dedi.