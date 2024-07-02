Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son operasyon, ekiplerin S.Ç. (37) isimli bir kadının ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşması üzerine gerçekleştirildi.

Gözaltına alındı

Elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen narkotik ekipleri, şüpheli S.Ç.'nin Eskicami Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 230 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İkamette bulunan şüpheli S.Ç. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen F.E. (41) de yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. ve F.E., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.