Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, zeytin bahçelerinde Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Başlıoğlu, Bahçecik, Çaypınar, Çaltılı, Caferbey, Çavlu ve Karaağaç mahallelerindeki zeytin bahçeleri ile şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 55 gram esrar, 21 kök Hint keneviri, 6,4 gram skunk, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler H.Ö. (23), E.O.Y. (22), E.U. (52) ve T.D. (32) gözaltına alındı.

Editör: Mehrican Candemir