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Evdeki S.Ç. ile F.E. (41) gözaltına alındı.

Yapılan aramada 230 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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