Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir estetiğini ve çevre kalitesini artırma hedefiyle Site Caddesi'ne palmiye ağaçları dikti. Bu adım, caddenin daha yeşil ve ferah bir görünüme kavuşmasını sağlayacak.

Başkan Nurlu'dan yeşil gelecek vurgusu

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Site Caddesi'nin daha estetik ve doğal bir görünüme sahip olması için palmiye ağaçları dikme kararı aldık. Bu projeyle hem kentimizin güzelliğine katkıda bulunmayı hem de vatandaşlarımıza daha yeşil bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.