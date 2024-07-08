Manisa’nın Salihli ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan trafik denetimleri sonucunda, kurallara uymayan motosiklet ve ekobis sürücülerine ceza yağdı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, farklı noktalarda gerçekleştirdikleri denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

250 motosiklet ve ekobis kontrol edildi

Trafiği düzene sokmak ve kazaları önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, plakasız, kasksız, ehliyetsiz ve muayenesi geçmiş motosiklet ve ekobisler hedef alındı. Denetimlerde yaklaşık 250 motosiklet ve ekobis kontrol edildi.

Plakasız ve kasksız sürücülere ceza yağdı

Denetimler sırasında, 50 sürücüye toplamda 500 bin lira cezai işlem uygulandı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yapılan bu sıkı denetimler, Salihli’de trafik güvenliğinin artırılmasını amaçlıyor.

20 motosiklete trafikten men

Kurallara uymayan sürücüler arasında, 20 motosiklet de trafikten men edildi.