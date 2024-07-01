Salihli'den Devler Ligine 5 Firma

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Vergo Enerji Sistemleri, Norm Salihli Vida ve Cıvata, Lider Petfood, Agrobest ve Ofis Yem, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye genelindeki performans değerlendirmesinde büyük bir başarı göstererek ilk 500 firma arasına girdi.

Başarı sıralamaları

Vergo Enerji Sistemleri: 388. sıra

Norm Salihli Vida ve Cıvata: 421. sıra

Lider Petfood: 482. sıra

Ofis Yem Gıda (Ankara merkezli, Salihli fabrikalı): 330. sıra

Agrobest Grup Tarım İlaçları (Ege Bölgesi Sanayi Odası kayıtlı, Salihli fabrikalı): 433. sıra

Ticaret Odası’ndan gurur dolu açıklama

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, bu başarıdan duydukları gururu dile getirerek, "2022 yılında listede sadece Norm Salihli Vida ve Cıvata, Ofis Yem ve Agrobest vardı. 2023 sıralamasında ise Salihli TSO üyesi firma sayısı 3’e çıktı. Bu başarı, Salihli OSB'nin etkinliğini açıkça ortaya koyuyor. Ekonomideki olumsuzluklara rağmen başarılı olan firmalarımızı gönülden tebrik ederiz" dedi.

Salihli OSB’nin rolü

Başarının arkasındaki büyük payın Salihli OSB'ye ait olduğunu belirten Yüksel, "En büyükler listesinde yer alan firmalarımızın 4'ü Salihli OSB'de faaliyet gösteriyor. Bu, bölgenin sanayi alanındaki etkinliğini ve potansiyelini gözler önüne seriyor" diye aktardı.