Salihli ilçesinden Nöroloji hekimi Tolgahan Sönmez'in kaleme aldığı ikinci polisiye romanı “Gerçeğin Dokunuşu”, kitapseverlerle buluştu. Sönmez, daha önceki eseri “Geriye Aşk Kaldı” ile edebiyat dünyasına adım atmış ve yeni kitabıyla okurlarından olumlu tepkiler almış durumda.

Tolgahan Sönmez'in yeni kitabı, edebiyatseverler tarafından kısa süre içinde ilgiyle karşılandı. Yazar, polisiye türüne olan ilgisinin uzun yıllara dayandığını ve bu alanda yazmaya başlamadan önce geniş bir okuma geçmişine sahip olduğunu belirtti. “Gerçeğin Dokunuşu” adlı eserinin yaklaşık iki yıl içinde şekillendiğini ve tamamlandığını ifade etti. Kitap gelirlerinin bir kısmının öğrencilere burs olarak dağıtılacağı bilgisi ise Sönmez'in sosyal sorumluluk anlayışını gösteriyor.

Kitabın başarısı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Tolgahan Sönmez'in eseri, 12 Temmuz'da Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek olan Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri'nde aday gösterildi. Bu adaylık, yazarın eserinin uluslararası alanda da tanınmasını sağlayacak ve Türk dünyası edebiyatının önemli bir platformunda yer almasını sağlayacak.