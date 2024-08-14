Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki parklar ve yeşil alanlarda çim biçme çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, kuraklıkla mücadele amacıyla yeşil alanlarda yoğun bir bakım programı uygulanıyor.

Yeşil alanlarda estetik ve sağlık

Çim biçme işlemleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklardan başlayarak, kentin çeşitli noktalarındaki yeşil alanlarda gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, Salihli’nin parklarına estetik bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha sağlıklı ve düzenli bir çevre sunuyor.

Sürdürülebilir çevre için sürekli bakım

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, düzenli bakım çalışmalarının yeşil alanların korunması ve sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtti. "Kentimizin yeşil dokusunu korumak ve daha yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da bu süreçte duyarlı olmalarını ve yeşil alanların korunmasına katkı sağlamalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundular.