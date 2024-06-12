Salihli Belediyesi, Yörük Mahallesi'ne modern bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla önemli bir adım attı. Belediye ile hayırsever Selaattin Turan arasında yapılan protokol kapsamında, Yörük Mahallesi'ne yeni bir "Sağlık Ocağı" yapılacak.

Protokol imza töreninde konuşan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, sağlık konusunda duyarlı bir toplum olduklarını belirterek, yeni sağlık ocağının yapımına kısa süre içinde başlanacağını açıkladı. Başkan Nurlu, projenin gerçekleşmesinde katkıları bulunan hayırsever Selaattin Turan'a teşekkür ederek, tüm hemşehriler adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılacak olan sağlık ocağının, Yörük Mahallesi halkına daha iyi ve etkili sağlık hizmetleri sunmayı amaçladığını belirten Başkan Nurlu, tesisin inşası tamamlandığında bölgedeki vatandaşlara büyük fayda sağlayacağını ifade etti.