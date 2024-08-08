Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli noktalarına yeni oturma bankları yerleştirerek vatandaşların kullanımına sundu.

Yenilikler nerelerde?

Masal Ormanı Parkı, Kent Meydanı ve birçok otobüs durağı, yeni oturma banklarıyla donatıldı. Belediye, bu çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Sürekli iyileştirme çabaları

Salihli Belediyesi, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni oturma bankları, halkın rahat bir nefes alabileceği alanlar yaratma hedefinin bir parçası olarak şehrin dört bir yanına yerleştirildi.