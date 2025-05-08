Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı ile 10-11 Mayıs tarihlerinde, Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek Salomon Çeşme Maratonu’nda bu sene yeni parkur heyecanı yaşanacak. Geçen senelerde yarı maraton olan ancak yenilenen parkuru ile maraton özelliği kazanan yarış, koşu tutkunlarını Çeşme’nin muhteşem doğasında ağırlayacak. Bu sene 3’üncüsü gerçekleşecek Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla adından bir kez daha söz ettirecek.

Heyecan 3 ayrı parkurda yaşanacak

Organizasyonda 42K'lık (maraton) parkurda start, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300 metre olan parkurda sporcular startın ardından Çiftlik yönüne devam edecek, Şehit Mehmet Mahallesi'nden dönüş yaparak 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek.

Salomon Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde bitiş çizgisine gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10K'lık parkurda ise saat 09.00’da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda, koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak.

“Tüm sporculara başarılar diliyorum”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Salomon Çeşme Maratonu’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.