Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen şalvar şenliği, beklenmedik bir kazayla sarsıldı. İnegöl'ün kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, havai fişeklerin kadınların arasında patlaması sonucu dört kişi yaralandı.

Etkinlik sırasında eğlencenin doruğa çıktığı anlarda, havalanması beklenen havai fişek, maalesef yere düşerek oyun oynayan kadınların arasında infilak etti. Olayda E.K. (11), M.A. (23), N.K. (16) ve S.A. (52) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hızla özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşanan talihsiz olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın nasıl meydana geldiği ve ihmallerin olup olmadığı araştırılıyor.