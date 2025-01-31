Bilim insanları, Güney Afrika'daki MeerKAT teleskobu aracılığıyla, Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde ve 3 milyon ışık yılı uzunluğunda devasa bir radyo galaksi keşfetti. "Inkathazo" adı verilen bu galaksi, devasa plazma jetleriyle dikkat çekiyor. Afrika yerel dillerinde "sorun" anlamına gelen Inkathazo, galaksinin oluşumundaki gizemleri yansıtan bir isim olarak belirlendi.

Dev radyo galaksisi nedir?

Radyo galaksileri, merkezlerinde süper kütleli kara delikler barındıran, radyo frekanslarında parlayan ve devasa plazma jetleri yollayan kozmik yapılardır. Bu tür galaksiler, 2 milyon ışık yılından daha büyük olduğunda "dev radyo galaksisi" (GRG) olarak adlandırılır. Inkathazo, büyüklüğüyle bu tanıma uyan nadir bir örnektir.

Gizemli plazma jetleri ve şekil anomalisi

Inkathazo'nun plazma jetlerinin normalde düz bir şekilde uzanması beklenirken, bir jetin şekli bükülmüş durumda. Bu sıra dışı şekil, galaksinin evriminde bilinmeyen bir etkiyi işaret ediyor. Astronomlar, bu galaksinin bulunduğu kümenin, dev galaksilerin oluşumunu engelleyen koşullara sahip olduğunu, ancak Inkathazo'nun bu engeli aşarak sıra dışı büyüdüğünü belirtiyor.

Gizemli elektron enerjisi

MeerKAT teleskobu ile yapılan gözlemler, Inkathazo'nun çevresindeki sıcak gazlarla etkileşime giren jetlerin bazı elektronlara gizemli bir şekilde enerji kazandırdığını ortaya koydu. Bu bulgular, galaksinin fiziksel özelliklerine dair yeni soruları gündeme getirdi. Keşif ve incelemeler, Kraliyet Astronomik Derneği'nin Monthly Notices dergisinde yayımlandı.