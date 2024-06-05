Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar SAMEK’in 5 farklı merkezinde hazırlanan ve her biri anlamlı izler taşıyan 482 eseri incelediği yılsonu sergisinde, “Burası emeğin, mesleğin kıymetinin ortaya çıktığı sanatın ise kalbi. Her yıl binlerce kursiyerimiz ortaya birbirinden kıymetli eserler çıkarıyor. Buradaki kazanımlar ise onlarla birlikte hayat boyu yaşıyor. İnşallah SAMEK’lerde branşları artırarak yaygın eğitimi geliştireceğiz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, emeğe ve sanata değer veren, sosyal hayatın zenginleşmesi yönünde adımların atıldığı çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda eğitimlerine büyük bir hassasiyet gösterilen Sanat ve Meslek Edindirme Kursları, (SAMEK) yıl boyu ortaya koyulan emeğin görücüye çıktığı birbirinden güzel yıl sonu etkinlikleri düzenliyor.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ESERLER

Büyükşehir Karaman SAMEK’in yanı sıra Ofis Sanat Merkezi, Güneşler, 32 Evler ve Ozanlar Merkezleri’nde dönem boyunca yüzlerce öğrencinin icra ettiği 482 eser, Karaman SAMEK Merkezi’nde yılsonu sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yılsonu sergisini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, branşları artırarak yaygın eğitimi geliştireceklerini vurguladı.

“BRANŞLARI ARTIRARAK YAYGIN EĞİTİMİ GELİŞTİRECEĞİZ”

Alemdar, SAMEK’lerin zanaatın, sanatın ve sosyal yaşamın merkezi olduğunda dikkat çekerek şöyle dedi: “Burası sadece eğitim alanı değil aynı zamanda kadınlar için sosyal yaşamın ve iletişimin de merkezi. SAMEK’lerde gelecek dönemde de eğitim branşlarını artırarak yaygın eğitim çalışmalarını geliştireceğiz. Çeşit çeşit ürünleri sıfır atık vizyonunu önemseyerek üreten tüm kursiyerleri kutluyorum. Burası emeğin, zanaatın ve sanatın kıymetinin ortaya çıktığı çok kıymetli eğitim alanlarından biridir. Her yıl binlerce öğrencimiz ortaya birbirinden kıymetli eserler çıkarıyor. Buradaki kazanımlar ise onlarla birlikte hayat boyu yaşıyor.”

SAMEK’TE TAM 5 BİN 522 ESER

Sakarya’daki 5 farklı SAMEK merkezinde bu yıl çeyiz, dekoratif sepet örücülüğü, ahşap boyama, el nakışları, deri tasarımı, takı tasarımı, amigrumi, kırkyama ve kâğıttan ev aksesuarlarını içeren 15 farklı dalda eğitimler verildi ve dönem sonunda yetenekli ellerden toplamda 5 bin 522 eser icra edildi.

Kudüs’ün usta bir dokunuşla tabloya dönüştüğü, kâğıttan dönüştürülerek can bulan ev eşyalarının yer aldığı ve modanın ışık gibi parladığı giysi modellerinin görücüye çıktığı yıl sonu sergisindeki eserler katılımcıları hayran bıraktı.

Sergi takvimi

11 Haziran Salı günü saat 11.00’da Karasu SAMEK ve 14:00’da Kocaali SAMEK, yıl sonu sergisiyle kapılarını sanatseverlere açacak.