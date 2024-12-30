Samet Yalçın, İsmet Taşdemir'in Teklifini Değerlendiriyor

Süper Lig'in ilk devresini düşme hattında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Samet Yalçın, eski teknik direktörü İsmet Taşdemir'in talebine uğradı.

Taşdemir'in gözdesi: Samet Yalçın

Bodrum FK'dan ayrıldıktan sonra Kocaelispor'un başına geçen İsmet Taşdemir, eski oyuncusu Samet Yalçın'ı kadrosunda görmek istiyor. Kocaelispor’un şampiyonluk mücadelesi verdiği 1'inci Lig'de başarılı bir sezon geçiren Taşdemir, Samet Yalçın'a teklifini iletti.

Bodrum FK ile sözleşmesi devam ediyor

Samet Yalçın’ın Bodrum FK ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, oyuncu henüz bir karar vermedi. Kulüplerin ise yakın zamanda resmi görüşmeler yapmayı planladığı bildirildi. 30 yaşındaki oyuncu, Bodrum FK'da 3.5 sezondur forma giyiyor ve Süper Lig'de 11 maça çıktı. Ayrıca, İsmet Taşdemir yönetiminde Bodrum FK ile TFF 2. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.