6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Samibey Apartmanı’yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Seyhan Belediyesi’nin eski İmar Müdürü Alim E. ile eski Harita Kadastro Teknikeri Sunay M. hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla dava açıldı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada iki sanık hâkim karşısına çıktı.

40 kişinin öldüğü bina ile ilgili yargı süreci devam ediyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli depremler sırasında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki 16 katlı Samibey Apartmanı yıkılmış, 2’si avukat 40 kişi yaşamını yitirmişti. Olay sonrası müteahhit Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Baba-kız hâlâ firari.

Eski belediye görevlileri ilk kez hâkim karşısında

Müşteki avukatlarının suç duyuruları üzerine, Seyhan Belediyesi’nin eski İmar Müdürü Alim E. ile Harita ve Kadastro Teknikeri Sunay M. hakkında da kamu davası açıldı. İki sanık, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmalarını yaptı.

Sanıklardan Alim E., sadece projeye imza attığını belirterek şunları söyledi:

“Proje belediyedeki personel tarafından incelenip bana getirildi. Ruhsat döneminde müdürdüm ama uygulamayı yapanlar biz değiliz. Fenni mesuller bina yapımını dışarıdan denetler, sorumluluk onlardadır.”

Tekniker Sunay M. ise kendisinin inşaat mühendisi olmadığını belirtti ve yalnızca arazi konumlandırmasını kontrol ettiğini söyledi.

Savcı: Fen İşleri Müdürlüğü ve mesuller de soruşturulsun

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile fenni mesuller hakkında da kamu davası açılmasını ve eksiklerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve Fen İşleri ile fenni mesuller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.