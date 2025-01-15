Dün Balçova Termal Tesisleri’nde İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazateciler Günü’nü ertelenmiş olarak birlikte kutladık.

İzmirli gazetecilerin büyük bir çoğunluğu oradaydı. Bir kahvaltı buluşmasıydı ama sadece sofradaki lezzetler değil, Vali Elban’ın samimiyeti de günün en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Vali Elban, düşündüklerini açıkça ifade eden, paylaşımı ve ortak aklı önemseyen bir yönetici olarak kendini gösterdi. Gazetecilerle uzun uzun sohbet etti, gelen her soruya içtenlikle yanıt verdi. Eğitimden uyuşturucuya, sigara yasağından SMA hastalarına kadar pek çok konuda görüşlerini açıkça paylaştı. Bu buluşmada sadece yönetim değil, insan dokunuşu da ön plandaydı.

Gazetecilerden biri, valiliğin Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkındaki görüşlerini sorduğunda, Vali Elban’ın yanıtı adeta bir ders niteliğindeydi. Görev tanımlarına saygıyı vurgulayan Elban, bir vatandaş olarak belediye hizmetleriyle ilgili düşüncelerinin olduğunu belirtti ama bunları dile getirmenin etik olmayacağını ifade etti. Bu açıklamasını öyle bir nezaketle yaptı ki, salondaki herkes görev bilincinin ve samimiyetin ne anlama geldiğini bir kez daha hatırladı.

Uyuşturucu ve sentetik haplar konusunda İzmir Emniyeti’nin gece gündüz çalıştığını vurgulayan Vali Elban, bu konuda İzmirlilere de önemli bir çağrıda bulundu: “Gördüğünüz her şüpheli durumu mutlaka 112’ye bildirin. İzmir, dayanışmayla bu sorunun üstesinden gelebilir.”

Sigara yasağı konusundaki açıklamaları ise hepimizin yaşadığı bir gerçeği gözler önüne serdi. Cafe ve restoranlarda yasakların artık neredeyse tamamen göz ardı edildiğini söyleyen bir gazeteci meslektaşıma yanıt verirken, bu konuda halkın desteğini istedi. Yasaların ancak toplumsal bir bilinçle anlam kazandığının altını çizdi.

Vali Elban’ın SMA hastaları hakkındaki sözleri ise bir devlet adamı ciddiyetini ve bir babanın hislerini aynı anda taşıyordu. Devletin bu konudaki çalışmaları ve sınırları hakkında açıkça konuşurken, duyarlılığı da hissettirdi. Bu açıklamalar, görev bilinci ve insan odaklı bir yönetim anlayışının harmanlanmış haliydi.

İzmir’in şu an Süleyman Elban gibi bir valisi var. İnsan ilişkilerine önem veren, görev tanımlarına dikkat eden ve yetkilerini nasıl kullanacağını bilen bir yönetici. İzmir gibi Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birinin, Elban’ın yönetim anlayışıyla farklı bir noktaya evrileceğine inanmak için elimizde yeterince neden var.

Bir şehrin sorunlarını çözmek için halkın farkındalığı, basının sorumluluğu ve yöneticinin samimiyeti el ele verdiğinde, çözülemeyecek sorun kalmaz. Vali Dr. Süleyman Elban’ın bu kahvaltıdaki tutumu, halkı bilgilendiren basının önemine ve vatandaşların desteğiyle daha güçlü bir İzmir yaratılabileceğine olan inancını ortaya koydu. Bu buluşma, sorunların çözümünde işbirliğinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Şimdi sıra İzmirlilerde.

Böyle bir valiye sahip olma şansını değerlendirmek, sorunların çözümüne katkı sunmak ve dayanışma içinde bir kent inşa etmek bizim elimizde.

Çünkü bir şehri güzel kılan sadece yöneticileri değil, o şehirde yaşayanların verdikleri katkıdır.

GÜNÜN SÖZÜ

Çok önemli iki şey: Devlet ciddiyeti ve samimiyet