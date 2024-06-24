Samoslu konuklar, Kemalpaşa Mahallesi'nin tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Gezide, tarihi yapılar ve bölgede yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Tarihi yapılar hayranlık uyandırdı

Tarihinde Rum vatandaşlara ev sahipliği yapmış, mübadelenin izlerini taşıyan Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan ve Söke Belediyesi tarafından restore edilerek işlevsellik kazandırılan tarihi yapılar, Samoslu konukların dikkatini çekti. Özellikle en görkemli yapılardan biri olan Uzbek Konağı, misafirlerin en çok ilgisini çeken yapı oldu.

Turizm rehberi Mehmet Ergaz eşliğinde Söke'ye konuk olan Samoslu grup, Kemalpaşa Mahallesi öncesinde Doğanbey, Karina ve Güllübahçe Mahallelerini de ziyaret etti.

Söke'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı

Ziyaret sırasında, Söke'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verildi. Samoslu misafirler, Söke'nin tarihi dokusundan ve kültürel mirasından oldukça etkilendiklerini ifade ettiler.

Samos ve Söke arasındaki ilişkiler güçlendi

Bu ziyaret, Samos ve Söke arasındaki ilişkileri güçlendirmek açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ziyaretin sonunda Samoslu konuklara Söke Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.