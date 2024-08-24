Didim Arena Boks Kulübü Antrenörü Milli Boksör Dinçer Çankaya ve takımındaki şampiyon boksörler, Türkiye genelindeki turnuvalarda kazandıkları başarıların ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında boksörler, Başkan Gençay’a tebriklerini ileterek, başarılarının devamını diledi.

Başkan Gençay’ın yanıtı

Başkan Gençay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Didim Arena Boks Kulübü Antrenörü Milli Boksör Dinçer Çankaya ve madalya kazanan şampiyon boksörlerimizi ağırladık. Kendilerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bu anlamlı ziyaret, yerel sporun desteklenmesi ve başarıların takdir edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.