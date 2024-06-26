Sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Muratpaşa Belediyespor U11 Kız Basketbol Takımı ve U12 Ligi 3’üncüsü Kız Basketbol Takımı, antrenörleri ve kulüp yöneticileriyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü U11 Kız Basketbol Takımı 2023-2024 basketbol sezonunda yaptığı 7 maçtan 7’sinde de galip gelerek sezonu şampiyon tamamladı. Antalya Basketbol Gençlik Takımı’yla karşılaşmasında 66-15 lige başlayan takım, Antalya Basketbol Takımı’nı 61-17, Antalya Palmiye Spor’u 47-24, Polis Spor Gücü’nü 43-20, Genç Gelişim’i 75-34, Antalya DSİ Spor’u 34-15, Antalya Akademi’yi 57-24’le mağlup etti. Namağlup şampiyon takımın oyuncuları ve sezonu 12 maçta 8 galibiyetle 3’üncü tamamlayan U12 takımı, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz’ın da yer aldığı ziyarete şampiyon takım kupasıyla geldi. Başkan Uysal, geleceğin yıldızlarını kutlarken başarılarının devamını diledi.

Kaynak: igf