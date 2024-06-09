KKTC öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu İSİAS Oteli’nin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 39 kişi için başlatılan ‘Adalet mücadelesi’ 3. Duruşmasına hazırlanıyor. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Türk adaletine inanmak istiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkez üstünde gerçekleşen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken ülke büyük bir yasa boğuldu. Adıyaman’ın merkezinde bulunan Hocaömer mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki İSİAS Otel ise, 90 saniyelik büyük sarsıntıdan etkilenmiş ve 16 saniyede yıkılarak 65 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Otelin yıkımının ardından acı gerçek ortaya çıkmaya başladı. 65 kişiye mezar olan otelde 39 kişilik kafile bulunuyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, Adıyaman’a voleybol turnuvası için gelen yıldız kız ve erkek voleybol takımı, veliler ve o takımın başında bulunan öğretmenler bulunuyordu.

16 saniyede 50 kolon çöktü

Depremin ardından tanıkların ifadeleri ise şaşırtıcıydı. Deprem esnasında binanın ilk 15-20 saniyede çöktüğü belirtildi. Bu ifadelerin en güçlü kaynağı da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri oldu. Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, kızı Selin Karakaya’yı aynı depremde kaybetti. Gazetemizi ziyaret eden Şampiyon Melekleri Yaşatmak Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, süreci tek tek anlattı.

Karakaya, “39 kişilik bir kafileyle mutlu bir şekilde Adıyaman’a bir spor müsabakası için gitmişlerdi ve şampiyon olup başka bir yere gideceklerdi. Bu kafilede velimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz de vardı. Adıyaman’daki depremde binanın 16 saniyede çökmesi sonucu o otel çocuklarımıza mezar oldu. Aldığımız raporlarda ise, 16 saniyede 59 kolon göçtü ve bir çubuk kraker gibi yıkıldı. Biz, çocuklarımızı tırnaklarımızla kazıyarak tek tek bulup her gün Kıbrıs’a geri getirdik. 16 aydır bu yaşadığımız acı hiç azalmadı. Her gün mücadele içindeyiz. Bakanlar, milletvekilleri, aileler ve arkadaşlarımızla hep birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelemiz Kıbrıs’ta kalmadı ve dünyaya da yayıldı. Türkiye’de çok büyük sayıda destekçimiz var. Bu davanın emsal bir dava olma yolunda gittiğini görüyorlar” dedi.

27 aileden 35 kayıp

Karakaya, güçlü bir avukat ekibiyle ‘İSİAS Davası’nı takipçisi olduklarına dikkat çekerek “Çok büyük bir avukat ekibimiz var. 27 aileden oluşuyoruz ve 35 kaybımız var. Bu otelde ise 72 can hayatını kaybetti. 12 Haziran’da 3. duruşmamız görülecek. 26 Nisan’da ikinci duruşmamızda ikinci bilirkişi raporun eksikliğinden ötürü üçüncü bilirkişi raporu istendi ve bu da 9 Eylül Üniversitesi hocalarına gönderildi. Bizler de hep şunu söylüyoruz, bilime ve Türk adaletine güvenmek istiyoruz. Bilime olan inancımız tam. Biz gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu yüzden kendimize düşen görevleri yapmaya gayret ediyoruz. Adalet bilimle gelecek diyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dava iki ayak

Karakaya, davaların birleşmesini belirterek “Son gelişmede şunlar oldu. Bizler ilk günden bu yana söylediğimiz şey ceza konusunda iki bacağından birinin otelin sahiplerine, fenni mensuplarına açılan dava, diğer ikinci bacağımız ise kamu görevlerine, onay verenlere, mühendislere verilen ceza olmalı” diyerek davadaki önemli detayı ise şöyle aktardı:

“Yakında zamanda kamu görevlerine soruşturma çıktı. Bizler de bu iki davanın birleştirilip sürecin tek davada yürütülüp birlikte ilerlerken de gerçek suçlular ortaya çıksınlar, hak ettikleri cezayı alsınlar istiyoruz. Türkiye adaletinde gördüğümüz bir gerçek var. Deprem sonrası rapolar ve iddianameler ‘bilinçli taksirle’ yargılanmasıyla hazırlanıyor. Ben bir öğretmen olarak ‘bilinçli taksir’in ne olduğu son 16 ayda öğrendim. Bu suçların tanımı olası kastır. Ne olursa olsun diye yola çıkmışlar, binaları da öyle inşa etmişler” şeklinde sitem etti.

Diğer davalara olan destek

Adalet mücadelesinde diğer deprem davalarına da göz kulak olduklarını belirten Başkan Karakaya, “Bizler çocuklarımızı defnettikten hemen sonra bunun bir adalet mücadelesi olması gerektiğini düşündük ve avukat ekibiyle yola çıktık. Sosyal medyada, basında elimizden geleni yapıyoruz. Deprem davalarını takip edip tüm iddianamelerini okuduk. Deprem unutulmasın, emsal kararlar çıksın istiyoruz. Türkiye’de bazı şeyleri Şampiyon Melekler değiştirecek aslında, buna inanıyoruz. Ailelerimiz de durmadan bunun üzerinde çalışıyor, eğitimler ve kermesler düzenliyoruz, burs veriyoruz. Mağusa’da da Şampiyon Meleklerin adını yaşatacak büyük bir projeye adım atmak istiyoruz” sözlerini sarf etti.