Şampiyonluk adayı olarak gösterilen Hilmi Cem, adaya veda eden isim oldu. Finale sayılı günler kala, Atakan, Ogeday, Hilmi Cem ve Merve arasında gerçekleşen düelloda nefesler tutuldu.

Atakan ve Ogeday, Merve ve Hilmi Cem karşı karşıya

Eleme gecesinde yarışmacılar performans sıralamasına göre eşleşti. Atakan, Ogeday ile; Merve ise Hilmi Cem ile karşılaştı. Oyunların sonunda Ogeday, Atakan'ı 5-3 yenerken, Merve de Hilmi Cem'i mağlup ederek eleme potasından kurtuldu.

Hilmi Cem ve Atakan arasında kıyasıya mücadele

Final turunda ise Hilmi Cem ile Atakan karşı karşıya geldi. İki yakın arkadaşın kıyasıya mücadele ettiği bu turda, heyecan doruklara çıktı. Ancak, yarışma sonunda adaya veda eden isim Hilmi Cem oldu. Hilmi Cem’in elenmesi, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için büyük bir sürpriz oldu.

Survivor All Star'da final heyecanı

Survivor All Star'da finale sadece günler kala yaşanan bu sürpriz eleme, yarışmanın ne kadar çekişmeli ve öngörülemez olduğunu bir kez daha gösterdi. Atakan, Ogeday ve Merve'nin finale kalmasıyla birlikte yarışmanın finali daha da merakla beklenir hale geldi.

Büyük finale doğru

Hilmi Cem’in elenmesi, Survivor All Star'ın büyük finali öncesinde yarışmanın kaderini değiştirdi. Finale kalan yarışmacılar arasındaki rekabetin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu. TV8 ekranlarında izleyiciler, büyük finalde kimin şampiyon olacağını sabırsızlıkla bekliyor.

"Şampiyon gibi elendim"

Hilmi Cem veda sırasında duygusal anlar yaşayarak, "Boğazım düğümlü bir halde. Kısmette öte köy yok. Buna hiç hazır değildim. Diğer Survivor'a çok hazırlanıp gelmiştim. Elimden geleni yaptım. Sakatlığımda bırakmayı düşünmüştüm ama savaşmaya devam ettim. Çok güzel dostluklar edindim. Güzel insanlar tanıdım. Gururluyum, mutluğum ama bir yandan da buruğum. Çok sert bir potanın içindeydim. Şampiyonlar ligi gibi bir potada şampiyon gibi elendim. Aşık Veysel'in dediği gibi 'Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın'" ifadelerini kullandı.