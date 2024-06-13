İstanbul'da gerçekleşen yarı final mücadelesinde, Atakan, Seda ve Ogeday arasında büyük bir rekabet yaşandı. Ancak hayallerine veda eden isim Atakan oldu.

Batuhan ve Nefise Finale Yükseldi

Sona kalan beş yarışmacı arasından ilk yarı final biletini Batuhan kazandı. Eski şampiyon Nefise ise üstün performansıyla finale adını yazdıran ikinci isim oldu. Bu iki başarılı yarışmacının ardından gözler Ogeday, Atakan ve Seda'nın mücadelesine çevrildi.

Ogeday ve Seda Finale Adını Yazdırdı

İstanbul'da kurulan parkurda, yarışmacılar ailelerinin de izlediği canlı yayında kıyasıya mücadele etti. Ogeday, zorlu rakibi Seda'yı mağlup ederek finale yükselen üçüncü isim oldu. Duygularını ifade ederken, "İnanılmaz mutluyum. En az oyunu oynayarak finale yükseldim. Yarınki oyuna yorgunluk açısından büyük etkisi olacak. Allah yüzüme güldü, şans benimleydi. Seda abla ile 2 oyunda atamadım kesin atacak dedim ama ben aldım. Gerçekten şans yüzüme güldü. Çok iyi yarışmacılar, arkadaşlar. Bugün şans bana güldü. İkisine de başarılar diliyorum. Bugün benim için bitti. Yarın da kolay bir rakip olmayacağım," dedi.

Atakan Hayallerine Veda Etti

Seda ile mücadele eden Atakan, yalnızca 1 sayı kazanabildi ve 8-1 yenilerek yarışmaya veda etti. Atakan'ın ailesi, bu mağlubiyet karşısında duygusal anlar yaşadı. Finale adını yazdıran dördüncü isim olan Seda ise, "Çok güzel bir hayaldi benim için, gerçek oldu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki atış seçmek büyük bir avantaj. Ben bu şampiyonu bugün yenebildiysem, büyük bir dezavantajı atış seçememesi oldu. O yüzden Atakan'ı kutluyorum. Atış seçseydi hiçbir şey kolay olmayacaktı. O efsane bir yarışmacı. Efsane bir şampiyon ve arkadaş," diyerek heyecanını dile getirdi.