Karşıyaka İşitme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi'nde elde ettiği başarıyı Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandırdı. 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takım, Karşıyaka'ya büyük bir gurur yaşattı. Sporcular ve yöneticiler, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ı ziyaret ederek, sevinçlerini paylaştılar. Başkan Ünsal, “Tüm ekibi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İzmirspor'u geçerek şampiyon oldular

Karşıyaka İşitme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi finalinde İzmirspor'u mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. 5 gol averajla şampiyonluğa ulaşan takım, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne yükseldi. Süper Lig’de mücadele edecek tek İzmir takımı olan Karşıyaka, Başkan Özgür Erkan ve yöneticileriyle birlikte Başkan Ünsal’ı ziyaret etti. Kazandıkları kupayı takdim eden ekip, ayrıca Ünsal’a adının yazılı olduğu forma hediye etti. Kulüp üyeleri, Süper Lig’de oynayacakları ilk maç için de davette bulundu.

Sıradaki hedef: Süper Lig Şampiyonluğu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kente getirdikleri şampiyonluk ve yaşattıkları gurur için Karşıyaka İşitme Engelliler Spor Kulübü’nü tebrik etti. “Sporun ve sporcunun kenti Karşıyaka’nın bu kimliğini koruması ve sürdürmesine bulundukları katkı için teşekkür ederim. Karşıyakalı sporcularımız Türkiye Şampiyonu olarak kentimize büyük bir gurur yaşattılar. Engellerin başarıya engel olamayacağını tüm Türkiye’ye gösterdiler. Tüm emeği geçenleri ayrı ayrı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Kendilerinden Süper Lig Şampiyonluğu da bekliyorum” dedi.